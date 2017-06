Wie zijn de grootste kanshebbers voor Halle-Ingooigem?

XC

Dries De Bondt was vorig jaar sneller dan Jens Keukeleire in Ingooigem. © belga.

Morgen wordt de 70ste editie van Halle-Ingooigem (cat. 1.1) afgewerkt. Met Lotto Soudal, Quick-Step Floors, LottoNL-Jumbo en FDJ hebben de organisatoren vier WorldTour-teams weten te strikken, ééntje meer dan vorig jaar. Deze Halle-Ingooigem is meteen de vijfde manche van de Napoleon Games Cup. De huidige leider in het regelmatigheidsklassement is Jasper De Buyst (Lotto Soudal) die - samen met Guillaume Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) - ondertussen 36 punten heeft verzameld. Die laatstgenoemde start niet in Halle, Van Keirsbulck concentreert zich namelijk op de nationale titelstrijd in het tijdrijden van donderdag in Chimay.

Vanuit Halle trekt men via Pepingen, Gooik, Galmaarden en Brakel naar Vloesberg waar na 47 kilometer koers met La Houppe de eerste helling van de dag op het menu staat. In Ronse wacht de Kanarieberg om na de Kruisberg, Hotond en Côte de Trieu een eerste keer de Tiegemberg aan te snijden. Na 130 kilometer koers wordt de aankomstzone bereikt waar nog eens vier plaatselijke ronden volgen van elk 17,7 kilometer. Daarin is telkens de beklimming van de Hellestraat en de Tiegemberg opgenomen. Vorig jaar ging de zege er naar Dries De Bondt. Hij haalde het in een sprint voor Jens Keukeleire. De twee waren op vier kilometer van de eindmeet weggesprongen uit een groep met zes renners. Voor velen is deze Halle-Ingooigem de laatste rechte lijn als voorbereiding naar de nationale kampioenschappen die zondag volgen.



Opnieuw veldrijder aan het feest?

Uittredend winnaar van Halle-Ingooigem, Dries De Bondt, is weer van de partij, net als Wout van Aert. Bij Lotto Soudal rekenen ze onder meer op Jens Debusschere en Jasper De Buyst. FDJ heeft de aalvlugge Arnaud Démare, winnaar in 2014, mee. Nummer twee van vorig jaar, Jens Keukeleire, is opgenomen in de nationale selectie van bondscoach Kevin De Weert met daarbij ook Edward Theuns, Jasper Stuyven en Sep Vanmarcke. Quick-Step Floors rekent dan weer op streekrenners Pieter Serry en Tim Declercq. En dan zijn er nog een pak rappe mannen, zoals Kenny Dehaes, Daniel McLay, Bert Van Lerberghe, Michael Van Staeyen en Roy Jans die een gooi naar de zege willen doen. Om dan nog te zwijgen over de in vorm zijnde veldrijders zoals Mathieu van der Poel en de eerder geciteerde Van Aert. De grote vraag wordt of een groepje vrijbuiters opnieuw stand kan houden tegen het uitgedunde peloton. Lees ook BK-koorts nadert, Steels trekt voor Quick.Step op verkenning en weet "begot niet wat er gaat gebeuren"

Deelnemende ploegen Lotto Soudal, FDJ, LottoNL-Jumbo, Quick-Step Floors, Veranda's Willems-Crelan, Fortuneo-Vital Concept, Roompot-Nederlandse Loterij, Sport Vlaanderen-Baloise, Cofidis, Wanty-Groupe Gobert, WB-Veranclassic, Marlux, Napoleon Games, Isowhey, Era-Circus, Cibel-Cebon, Beobank-Corendon, An Postr-Chainreaction, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, T.Palm, Tarteletto-Isorex en een selectie van de Belgische nationale ploeg

Hellingen La Houppe (47 km), Kanarieberg (60 km), Kruisberg (66 km), Hotond (68 km), Côte de Trieu (73 km), Tiegemberg (85 km), Holstraat (89 km), Hellestraat (108 km), Tiegemberg (110 km), Holstraat (114 km), Hellestraat (132 km), Tiegemberg (135 km), Tiegemberg (153 km), Tiegemberg (171 km), Tiegemberg (189 km).