Lappartient wil Cookson aflossen als UCI-voorzitter

Eline Van Der Meulen

20/06/17 - 14u08 Bron: Belga

© ANP.

De Fransman David Lappartient heeft zich opgeworpen als tegenkandidaat van Brian Cookson in de strijd om het voorzitterschap bij de Internationale Wielerunie UCI. De 44-jarige Fransman maakte vandaag zijn kandidatuur bekend. Cookson liet begin deze maand al weten voor een tweede termijn als wielerbaas te gaan. De verkiezing is op 21 september tijdens de WK in het Noorse Bergen.