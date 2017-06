BK-koorts nadert, Steels trekt voor Quick.Step op verkenning en weet "begot niet wat er gaat gebeuren"

Door: redactie

20/06/17 - 07u18

© photo news.

Een parcoursverkenning. Een ploegleider weet niet altijd waar het goed voor is. Maar als hij het niet heeft gedaan, dan voelt hij zich evenmin op zijn gemak. En dus stapte Tom Steels gisteren in zijn Peugeot 5008 SUV van team Quick.Step Floors om een rondje in Antwerpen te gaan rijden, op de wegen waar zondag voor de honderdachttiende keer om de Belgische titel wordt gestreden. Uw krant reed mee.

Niets wordt aan het toeval overgelaten. Dat gaat zo in het moderne professionele wielrennen. Klassiekers worden verkend. Zelfs al kunnen de renners de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix blind rijden. Etappes worden verkend, of het nu in de Ronde van Frankrijk of de Ster ZLM Toer is. Tijdritten worden verkend. Tom Steels ging al het parcours in Chimay verkennen waar donderdag het Belgisch kampioenschap tijdrijden wordt betwist. Sinds gisteren kan hij ook een verkenning van het BK parcours op de weg van zijn to-dolijstje wegstrepen.



Er hoort een handleiding bij een parcoursverkenning voor een Belgisch kampioenschap, dat altijd op een gesloten circuit wordt gereden. Waar je moet op letten, dat vat Tom Steels even kort samen: "Je moet uitkijken voor smalle wegen en scherpe bochten. Je moet zoeken naar plekken waar de wind een bepalende rol kan spelen. En misschien liggen er een paar bochten kort achtereen, waar je een ontsnapping kunt organiseren. Je moet letten op alles waar je als ploeg je voordeel kunt mee doen in de wedstrijd."



Je moet om te beginnen niet verloren rijden. Dat is op een blauwe maandag in Antwerpen, waar alleen een reuzengrote banner voorbij de start-finishzone verraadt dat hier zondag om de Belgische wielrentitel wordt gestreden, zo gebeurd. Steels heeft een printje van het parcours in zijn auto liggen. En op zijn tablet heeft hij zelf ook het parcours al uitgetekend. Hij doet dat met behulp van het programma 'Ride With GPS', een programma dat hij als geen ander kent. Voor elke Tourrit heeft Steels zo'n gedetailleerd parcours opgeslagen. "Daar is wel wat werk aan, ja." Want met gedetailleerd bedoelt Steels: gedetailleerd. "Wat je in de Tour nooit weet, is hoe ze in de finale de dranghekken gaan zetten." Zo gedetailleerd dus.



