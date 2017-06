Ook dit jaar rijdt Spilak geen grote ronde: "Mijn eigen keuze"

XC

19/06/17 - 13u33 Bron: Belga

Spilak zette gisteren voor de tweede keer de Ronde van Zwitserland op zijn palmares. © ap.

De Sloveen Simon Spilak (Katusha-Alpecin) mijdt ook dit jaar de grote wielerronden. De winnaar van de Ronde van Zwitserland ontbrak al in de Giro en rijdt dus ook geen Tour en Vuelta. "Ik sla de grote ronden al sinds 2014 over. Dat is mijn eigen keuze", reageerde de Sloveen gisteren na afloop van de Ronde van Zwitserland, die hij - met 48 seconden voorsprong op de Italiaan Damiano Caruso (BMC) - voor de tweede keer op zijn naam schreef.