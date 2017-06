Victor Campenaerts wil titel verlengen, maar "Wout Van Aert en Yves Lampaert worden grote concurrenten"

DM

Victor Campenaerts verkende gisteren het parcours van het BK tijdrijden in Chimay. De titelverdediger wil graag zijn driekleur verlengen. "Ik verwacht me met Wout van Aert en Yves Lampaert aan twee sterke tegenstanders."

Campenaerts trok afgelopen weekend richting Chimay voor een verkenning van het parcours (37,5 km) waar donderdag het BK tijdrijden plaatsvindt. "Het ligt me wel, al had het nog iets lastiger mogen zijn. Toch is het een mooie omloop, zonder al te veel bochten. Op enkele plaatsen ligt het wegdek er wel slecht bij, meer bepaald op één klein lusje op smalle wegen met daarin drie bochten. De kans op lek rijden wordt er aanzienlijk verhoogd. Het zou jammer zijn moest de uitslag daardoor bepaald worden." Yves Lampaert finishte vorig jaar op drie seconden van Campenaerts en wil net zoals Van Aert graag de driekleur. "Samen met Wout en Yves hoor ik bij de topfavorieten", meent Campenaerts. "Alleen heeft Wout het nadeel dat er niet veel bochten zijn in het parcours. Nu zal het meer een omloop voor hardrijders zijn, zoals Yves en ik, want weinig bochten betekent dat er nooit echt veel kleine rustmomenten zijn. Voorts plaats ik net na ons het trio van Lotto Soudal: Thomas De Gendt, Maxime Monfort en Tim Wellens. Thomas zou ons echt wel eens kunnen verrassen. Als hij een goede dag heeft, is hij tijdens een tijdrit tot veel in staat."

"Nooit fris aan de Giro gestart"

De titelverdediger stapte vroegtijdig af in de Giro, maar voelt zich intussen weer goed in vorm. "Ik ben nooit fris aan die Giro gestart", legt hij uit. "Na mijn zege in de tijdrit in de Ruta del Sol (februari) liep het iets te goed en mijn trainer en ik werden te optimistisch. Met het oog op de Giro werd een zwaar trainingsprogramma opgesteld en dat liep fout af. Kijk, als renner zoek je altijd de limieten op: hoeveel trainingsarbeid kan je verwerken, hoe ver kan je gaan en er toch nog van recupereren. Het is altijd een beetje zoeken, maar het is simpel: we zijn in die trainingsperiode over de limiet gegaan, ik was 'overtraind'. Ik zat te veel uren op de fiets, lag te weinig in de zetel. Nu goed, ik beschouw het als een leerproces voor de toekomst."



Intussen voelt de Antwerpenaar zich weer de oude en wil hij graag een tweede driekleur. "Tja, als ik niet win, ga ik daar niet wekenlang depressief over zijn, maar dat zal er wel even inhakken. Ik neem niet deel om voor 'een plek op het podium' te gaan, dus ik geef toe: ik wil alleen dat goud.



Ik ben heel trots op die trui en puur sportief staat mijn zege in de tijdrit van de Ruta del Sol veel hoger aangeschreven, maar ik zou deze driekleur er nooit voor willen ruilen. Dat BK was echt één van de mooiste momenten in mijn carrière, samen met die zilveren medaille op het EK, dus ja, doe mij maar een tweede driekleur."