Sagan gevleid door lof van 'allergrootste': "Merckx fan van mij? Ik ben fan van hem"

Bart Fieremans in Zwitserland

19/06/17 - 09u38

© ap.

Peter Sagan heeft de voorbije Ronde van Zwitserland opgefleurd met twee ritzeges en is klaar voor de Tour. Ook in het Alpenland bleek, net als overal elders waar Sagan koerst, hoe populair de Slowaak wel is. Zodra hij zijn hoofd laat zien, drummen fans rond hem, vragen ze voor een selfie of een handtekening of staren ze naar Sagan als een 'celebrity'. Hij is de wielergod van de huidige generatie, net zoals Eddy Merckx dat in de jaren zestig en zeventig was.