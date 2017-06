"Zware maar geslaagde missie": De Plus legt zich toe op rondewerk

Joeri De Knop

19/06/17 - 07u42

© photo news.

Stop de speurtocht naar een nieuwe Belgische groterondehoop. Voor Laurens De Plus (21) is het een evidente investering. Stap voor stap naar die hoogste top toe. "Een zware missie. Maar ik wil het graag proberen."

Duvel Tripel, kapte hij zaterdagavond in Verviers achterover. (lacht) "Hoeveel, laat ik in het midden." Als toost op een sterke prestatie, tweede na de Portugees Gonçalves op Barrage de la Gileppe. Het was ook Philippe Gilbert in Zwitserland niet ontgaan. 'Proficiat', belde hij De Plus nog aan de streep. "Als specialist ter zake (Gilbert won er drie keer in het verleden, red.) had ik hem vóór de etappe om raad gevraagd. Hij was verbaasd dat ik al zó vroeg, vanop La Redoute met nog 80 kilometer te gaan, in de aanval was getrokken. Dat hij zelf pas vierde werd bij zijn eerste keer La Gileppe, zei hij ook. En dat de toekomst mij dus toelacht. Ik kan het uitstekend vinden met 'Phil'. Ik wens hem nú al een derde Belgische driekleur toe."