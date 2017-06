Gilbert komt opnieuw top 5 binnen, Van Avermaet blijft leider in WorldTour-stand

Door: redactie

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) is dankzij zijn ritzege in de Ronde van Zwitserland van de zesde naar de vijfde plaats gestegen in de nieuwe ranglijst van de UCI WorldTour, die nog steeds aangevoerd wordt door olympisch kampioen Greg Van Avermaet (BMC). De Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar) en de Australiër Richie Porte (BMC) vervolledigen de top drie. De Sloveen Simon Spilak (Katusha Alpecin) komt na zijn eindzege in Zwitserland de top 30 binnen.



In het ploegenklassement ziet leider Quick-Step Floors zijn riante voorsprong op eerste achtervolger BMC verkleinen. Lotto Soudal blijft zeventiende en voorlaatste. (hieronder de standen)