Dennis schenkt indrukwekkend BMC nieuwe zege in slottijdrit, Spilak is eindwinnaar

18/06/17 - 16u51

Simon Spilak heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Zwitserland op zijn palmares gezet. De eindzege van de Sloveen kwam niet meer in gevaar. In de afsluitende tijdrit trok Rohan Dennis aan het langste eind. De Australiër van BMC was over 28,6 kilometer 29 seconden sneller dan zijn ploegmaat Stefan Küng. Damiano Caruso finishte nog eens 18 tellen later en zo stonden drie BMC-renners op het podium.

Net zoals in de eerste tijdrit in Zwitserland, kwam de richttijd op naam van Ryan Mullen. De Ier zette over 28,6 kilometer een tijd van 38'29" neer. Acht dagen geleden mocht het 22-jarige toptalent van Cannondale-Drapac meer dan twee uur in de hot seats plaatsnemen, maar vandaag werd zijn chrono nog geen halfuurtje later verpulverd door Rohan Dennis. De 27-jarige Australiër van BMC reed nog eens 1'59" sneller en leek zo al vroeg op weg naar de dagzege.



Vervolgens was het de beurt aan Stefan Küng. De 23-jarige Zwitser snelde naar een uitstekende chrono, maar moest toch 29 seconden prijsgeven op zijn BMC-ploegmaat. Later kwam niemand nog in de buurt van Rohan Dennis, de Australiër boekte zo zijn tweede zege in de Ronde van Zwitserland. We kregen zelfs dezelfde nummer één en twee als in de openingsrit. Lees ook Organisatie Ronde van Zwitserland wil andere koersdatum: "Onze koers vindt te kort plaats op de Ronde van Frankrijk"

Sagan wint opnieuw in Zwitserland: "Maar sprint ging te snel voor speciaal zegeteken"



