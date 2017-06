Organisatie Ronde van Zwitserland wil andere koersdatum: "Onze koers vindt te kort plaats op de Ronde van Frankrijk"

XC

18/06/17 - 16u37 Bron: Belga

Geletruidrager Simon Spilak. © epa.

De organisatie van de Ronde van Zwitserland wil de WorldTour-wedstrijd volgend jaar op een andere datum organiseren. "We willen graag een week eerder op de kalender", liet het weten op haar website.

Al jarenlang overlapt de Ronde van Zwitserland twee dagen met de Dauphiné, die wel zes dagen vroeger start en ook vroeger gedaan is. Heel wat klassementsrenners kiezen dan ook voor de Franse koers met het oog op de Tour in plaats van een passage in Zwitserland. Zo is er meer tijd om nadien nog een kleine stage en rust in te lassen.



"We willen graag dat de Ronde van Zwitserland een week eerder plaatsvindt", aldus de organisatie. "Ook vorig jaar hebben we die vraag al gesteld aan de UCI, maar kwamen we niet tot een akkoord. De reden is eenvoudig: onze koers vindt te kort plaats op de Ronde van Frankrijk en daarom kunnen we geen grote kleppers, die mikken op een eindzege in de Tour, naar onze koers lokken. De tijd om te recupereren is immers te kort."



De vraag is nu ingediend bij de UCI, een antwoord wordt verwacht op 22 juni.