Kittel sprint naar zege in slotrit Ster ZLM Toer, eindzege Gonçalves komt niet meer in gevaar

Marcel Kittel (Quick-Step Floors) heeft de slotetappe in de Ster ZLM Toer gewonnen. De Duitser haalde het na 180,9 km in Oss in een sprint voor Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) en André Greipel (Lotto Soudal). De eindzege gaat naar de Portugees José Gonçalves (Katusha) die gisteren de koninginnenrit won.

Al vroeg in de wedstrijd vormde zich een vroege vlucht met zes renners: Joey Van Rhee, Jasper Hamelink, Twan Van den Brand, Rick Ottema, Patrick Van der Duin en Jim Aernouts. Het peloton zag er geen graten in en gunde hen de nodige publiciteit onderweg.



Halfweg koers lieten Aernouts en Hamelink hun metgezellen achter, maar hun vlucht zou niet ver dragen. Het verschil tussen leider Gonçalves en Primoz Roglic bedroeg slechts acht seconden en dus werden de bonificatieseconden onderweg nog betwist. Het was de Portugees die nog drie seconden greep. Na de sprint viel de wedstrijd weer wat stil en koes Tijmen Eising voor de aanval.



Tegen de sprintersploegen viel evenwel weinig te beginnen. Hij werd op 15 km van het eind opgeraapt door het peloton. In de sprint haalde Kittel het voor Groenewegen, al twee keer aan het feest in de Ster ZLM Toer, en André Greipel. De eindzege is voor Gonçalves, Laurens De Plus werd derde. De Portugees volgt op de erelijst Sep Vanmarcke op.