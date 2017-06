Dubbel succes voor Bora-Hansgrohe in Slovenië: Bennett wint rit, Majka pakt eindklassement

XC

Sam Bennett heeft de slotrit in de Ronde van Slovenië op zijn palmares gebracht. De Ier van Bora-Hansgrohe vloerde in de sprint Mark Cavendish (Dimension Data) en Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida). De eindzege van Rafal Majka, die gisteren de koninginnenrit won, kwam niet meer in gevaar.