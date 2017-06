Van Aert is sneller dan veldritcollega Van der Poel in Elfstedenronde

XC

Wout van Aert heeft de wedergeboorte van de Elfstedenronde op zijn naam geschreven. De 22-jarige Belg van Veranda's Willems-Crelan was in de 35ste editie met start en aankomst in Brugge de snelste van een elitegroep. Mathieu van der Poel en Lawrence Naesen vervolledigden het podium. De wereldkampioen veldrijden was vorige week ook al de beste in de Ronde van Limburg.

De Elfstedenronde werd voor het laatst in 1989 verreden, 28 jaar later prijkte de klassieker opnieuw op de wielerkalender. De renners waren klaar voor een tocht van 199 km, en dat op uitsluitend West-Vlaamse wegen. Onderweg stonden er ook nog eens vijftien kasseistroken op het programma. Slechts twee WorldTour-ploegen - Lotto Soudal en Quick-Step Floors - aan de start, daarnaast was er een Belgische selectie onder leiding van bondscoach Kevin De Weert aanwezig. Ook veldrijders Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren van de partij.



Na twintig kilometer was de vlucht van de dag een feit. Antwan Tolhoek, Tom Devriendt, Philipp Walsleben, David Boucher, Rob Ruijgh en Wayne Stijns schreven het koersverhaal. Het zestal reed een maximale voorsprong van amper drie minuten bij elkaar, en dat kwam omdat Bruggeling Jens Keukeleire zijn zinnen op de wedstrijd had gezet. De Elfstedenronde passeerde uitgerekend voor zijn ouderlijke huis en hij wilde met een nieuwe overwinning - na zijn eindzege in de Baloise Belgium Tour - een Tour-ticket bij Orica-Scott afdwingen. Lees ook 17 kasseistroken en zowel toppers uit het veld als van de weg: deze "koers voor flandriens" staat vandaag op het programma

Elfstedenronde viert zondag eerste editie sinds 1989



Veldrijders kleuren finale Net voordat de laatste vluchters bijna werden ingerekend, trokken dertien renners vanuit het uitgedunde peloton in de aanval, daarbij Keukeleire, Van Aert en Van der Poel. Die laatste kon echter zijn benen niet stilhouden en ging er alleen vandoor, maar na overleg met de ploegleiding liet de Nederlander zich opnieuw inlopen. Een kopgroep van vijftien renners reed vervolgens met zo'n twintig kilometer van de aankomst een minuut voor het peloton uit.



In de achtergrond legden ze zich niet neer bij de situatie. Een achtervolgende groep naderde tot twintig seconden, tot Keukeleire op de Brieversweg vol doortrok. De leiders hadden opnieuw een mooie voorgift en gingen sprinten voor de zege. Aimé De Gendt probeerde het nog met een late uitval, maar zijn poging werd tenietgedaan. In de straten van Brugge begon Wout van Aert helemaal achteraan, maar snelde vervolgens iedereen voorbij en versloeg zo zijn veldritcollega en oude rivaal Mathieu van der Poel. De 22-jarige Belg van Veranda's Willems-Crelan volgt op de erelijst Rudy Patry - die zegevierde in 1989 - op. Lawrence Naesen sprintte naar de derde plek.

Van Aert: "Kijk uit naar het BK" "Ik opteerde ervoor om als laatste aan de sprint te beginnen vanaf rechts. De wind kwam immers vanaf het kanaal vanop links en zo kon ik het langst beschut blijven", aldus een lachende Van Aert.



"Achter ons werd er fel jacht gemaakt, maar op de laatste kasseizone lag het tempo bij ons zo hoog dat ik wist dat er niemand meer uit de achtergrond zou komen aansluiten. Ons groepje bevatte trouwens ook de beste renners van de dag." Opnieuw kleurden de veldrijders de wedstrijd, met ook een opvallende Mathieu van der Poel en Philipp Walsleben. "De veldrijders doen het zeker niet slecht op de weg. Toen ik de competitie hervatte in mei moest ik er nog wat inkomen, maar nu loopt het aardig."



"Ik heb echt de goede vorm te pakken. Eigenlijk maakte ik vandaag een iets mindere dag door in vergelijking met vorige week in de Ronde van Limburg, maar ik kan nog steeds terugvallen op een sprint. Dit biedt perspectieven voor wat er nu aankomt met donderdag het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Chimay en zondag het Belgisch kampioenschap op de weg in Antwerpen. Ik kijk uit naar deze wedstrijden en hopelijk kan ik daar de lijn doortrekken", besloot Van Aert.

Van der Poel: "Tevreden met tweede plaats" "Er werd opnieuw heel nerveus gekoerst op momenten dat het eigenlijk niet nodig was", stelde Mathieu van der Poel. "Uiteindelijk geraakten we toch weg en dat bleek meteen de juiste vlucht te zijn. Ikzelf ging nog eens aan de boom schudden net voor het ingaan van de twee plaatselijke ronden, maar werd teruggefloten door mijn sportdirecteur omdat Tosh Van der Sande en Tom Devriendt niet meer meewerkten en ik er dus helemaal alleen voor stond."



In de spurt moest de Nederlander het afleggen tegen Van Aert. "Ik had voor het wiel van Jens Keukeleire gekozen. Niet de beste keuze. Hij kwam niet echt op volle snelheid. Wanneer Van Aert over ons kwam had ik geen passend antwoord meer, maar uiteindelijk ben ik best tevreden met deze tweede plaats. Ik heb enkele lastige dagen achter de rug en die beklimming van de Mont Ventoux was ook niet de meest ideale voorbereiding." © belga.