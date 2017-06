Van Aert is sneller dan veldritcollega Van der Poel in Elfstedenronde

XC

Wout van Aert heeft de wedergeboorte van de Elfstedenronde op zijn naam geschreven. De 22-jarige Belg van Veranda's Willems-Crelan was in de 35ste editie met start en aankomst in Brugge de snelste van een elitegroep. Mathieu van der Poel en Lawrence Naesen vervolledigden het podium. De wereldkampioen veldrijden was vorige week ook al de beste in de Ronde van Limburg.

De Elfstedenronde werd voor het laatst in 1989 verreden, 28 jaar later prijkte de klassieker opnieuw op de wielerkalender. De renners waren klaar voor een tocht van 199 km, en dat op uitsluitend West-Vlaamse wegen. Onderweg stonden er ook nog eens vijftien kasseistroken op het programma. Slechts twee WorldTour-ploegen - Lotto Soudal en Quick-Step Floors - aan de start, daarnaast was er een Belgische selectie onder leiding van bondscoach Kevin De Weert aanwezig. Ook veldrijders Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren van de partij.



Na twintig kilometer was de vlucht van de dag een feit. Antwan Tolhoek, Tom Devriendt, Philipp Walsleben, David Boucher, Rob Ruijgh en Wayne Stijns schreven het koersverhaal. Het zestal reed een maximale voorsprong van amper drie minuten bij elkaar, en dat kwam omdat Bruggeling Jens Keukeleire zijn zinnen op de wedstrijd had gezet. De Elfstedenronde passeerde uitgerekend voor zijn ouderlijke huis en hij wilde met een nieuwe overwinning - na zijn eindzege in de Baloise Belgium Tour - een Tour-ticket bij Orica-Scott afdwingen. Lees ook 17 kasseistroken en zowel toppers uit het veld als van de weg: deze "koers voor flandriens" staat vandaag op het programma

Elfstedenronde viert zondag eerste editie sinds 1989



