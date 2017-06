17 kasseistroken en zowel toppers uit het veld als van de weg: deze "koers voor flandriens" staat vandaag op het programma

Nico Dick

18/06/17 - 08u45

Het is 28 jaar geleden dat de Elfstedenronde werd gereden. © photo_news.

Vandaag wordt de eerste editie van de Elfstedenronde (UCI 1.1) gereden sinds 1989. Volgens organisator Golazo een West-Vlaamse kasseikoers, maar"maak er zeker geen Parijs-Roubaix van", relativeert Guillaume Van Keirsbulck, samen met Jens Keukeleire man van de streek.

"Er zitten een paar langere passages bij, maar de meeste stroken zijn kort en goed berijdbaar." Net als in de Ronde van België staat in Brugge een 'nationaal team' aan de start, met naast Keukeleire onder meer ook nog Oliver Naesen, Edward Theuns en Franklin Six, neefjevan Frank Vandenbroucke.



Quick.Step rekent op Dries Devenyns en Peter Vakoc, Lotto-Soudal mikt op winst met Jens Debusschere. Daarnaast staan met Wout van Aert - vorige zondag nog winnaar van de Ronde van Limburg - en Mathieu van der Poel ook de twee beste crossers aan de start.



De Elfstedenronde wordt voor het eerst sinds 1989 weer gereden. De renners blijven in West-Vlaanderen, dat was vroeger anders, en ze zullen in totaal zeventien kasseistroken op hun bord krijgen.



Het peloton trekt zich om 10.15u op gang op de Markt van Brugge. Van daaruit gaat het naar Oostkamp, Wingene, Tielt, Ardooie, Izegem, Roeselare, Staden, Diksmuide, Nieuwpoort, Ramskapelle, Middelkerke, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, De Haan en Zuienkerke om zo opnieuw Brugge aan te doen waar op de Buitenkruisvest nog eens twee plaatselijke ronden worden afgewerkt van elk 16,6 km.



De wedstrijd is live te zien op Sporza vanaf 13.30u.