Sagan wint opnieuw in Zwitserland: "Maar sprint ging te snel voor speciaal zegeteken"

Bart Fieremans

17/06/17 - 20u36

© photo news.

Hij blijft maar winnen in Zwitserland, Peter Sagan. De sprint in Schaffhausen was een kolfje naar zijn hand, weliswaar niet met dezelfde overmacht als woensdag in de rit naar Cevio. Geen tijd voor een Tahiti-dansje op de fiets nu. "Ik had wel iets in mijn hoofd hoe ik het zou vieren, maar de sprint ging te snel. Dat gebaar hou ik nu wel voor een volgende keer."

© TDW.

In de Tour de France, dan maar? Hij klopt op tafel om het geluk af te roepen. Hoe dan ook bewijst Sagan dat hij klaar is om in Frankrijk zijn zesde groene trui na te jagen. Na zijn zege vandaag is zijn recordaantal in Zwitserland aangescherpt tot vijftien. Het maakt dat Sagan opnieuw in een opperbeste bui op de persconferentie verscheen: hij kwam grappig uit de hoek toen hij zag dat op het grote tv-scherm in de zaal een voetbalinterland tussen Rusland en Nieuw-Zeeland aan de gang was: "Wat? Ik geef geen interviews als voetbal opstaat. Dat zullen jullie eerst moeten afzetten." En hij stapte zelf richting het controlepaneel om aan de knopjes te draaien.



Maar de sprint dus: "Quick.Step had veel renners vooraan. Ik zat achter Trentin. Hij ging naar rechts, maar daar vond ik het wat gevaarlijk, zo heel dicht bij de fans. Ik koos ervoor om links te sprinten. Ik had goede benen. Ik ben erg blij met deze zege. Ze is goed voor mij en het team."



Sagan kreeg nog de vraag of zo'n aankomst hem beter ligt dan de zware bergritten - zoals vrijdag over de Tiefenbachferner van 2780 meter hoog? Een open deur: "Natuurlijk is die klim zwaarder. We klommen bijna anderhalf uur. In mijn hoofd is het dan afzien, je draait alleen de pedalen rond en denkt aan de klim en de pijn in de benen. In de sprint heb ik geen tijd om na te denken en voel ik de adrenaline. Dat is veel mooier."