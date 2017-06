Van Avermaet sprint niet mee aan finish Schaffhausen: "Wou niet teveel risico's nemen richting Tour"

Bart Fieremans

Op papier bood de achtste rit in Zwitserland op een circuit van 100 km met acht rondes en telkens een helling rond Schaffhausen - gewonnen door Peter Sagan - ook perspectieven voor Greg Van Avermaet. Maar hij liet de sprint bewust links liggen: "Ik heb wel geprobeerd op de laatste klim weg te rijden, maar dat is niet gelukt. Iedereen kon na die afstand nog volgen. Daarna was het voor mij moeilijk om mij te plaatsen voor de sprint. Ik ben te weinig wringer om daarin mee te doen en wou geen grote risico's pakken richting Tour."



Zich in de sprint mengen zou weinig verschil uitgemaakt hebben, zegt Van Avermaet: "Als ik meedoe, word ik toch geklopt. Ik ben heel goed achter een lastige koers of een klassieker, daar kan ik een resultaat halen. Maar op dit parcours is het moeilijk om Sagan te kloppen. Ofwel ben ik tiende, ofwel ben ik waar ik nu geëindigd ben (30ste). Het is gewoon moeilijk om het verschil te maken."