Sagan pakt 15e zegepalm in Zwitserland, Spilak blijft autoritair leider

Door: redactie

17/06/17 - 17u31

© TDW.

Peter Sagan mag de voorlaatste rit in deze Ronde van Zwitserland op zijn rijkgevulde palmares bijschrijven. Op het plaatselijk parcours in Schaffhausen haalde de wereldkampioen het in een groepssprintje voor de Italianen Sacha Modolo en Matteo Trentin. Leider Simon Spilak kwam niet in de problemen en verdedigt morgen in de slottijdrit zijn riante voorsprong in het algemeen klassement.

Oppermachtige Sagan aan de streep Belgisch kampioen Philippe Gilbert piloteerde ploegmaat Matteo Trentin uitstekend in de slotkilometer en het zag er dan ook lange tijd goed uit voor de Italiaan van Quick Step.



Toch was niemand opgewassen tegen de verschroeiende versnelling van Peter Sagan. De wereldkampioen keek niet meer om en snelde met groot machtsvertoon naar zijn intussen 15e (!) overwinning in de Ronde van Zwitserland.



Modolo en Trentin gingen met de dichtste ereplaatsen lopen, terwijl leider Simon Spilak niet in de problemen kwam. De Sloveen kan morgen in de slottijdrit zijn tweede eindzege in de Ronde van Zwitserland veilig stellen. © TDW. © TDW.

Uitslag rit 8: 1. Peter Sagan (Slk/BOH) 100 km in 2u12:52 (gem. 45,16 km/u)



2. Sacha Modolo (Ita/UAD) op 0:00



3. Matteo Trentin (Ita/QST) 0:00



4. Magnus Cort Nielsen(Den/ORS) 0:00



5. Niccolo Bonifazio (Ita/TBM) 0:00



6. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:00



7. John Degenkolb (Dui/TFS) 0:00



8. Oscar Gatto (Ita/AST) 0:00



9. Kévin Reza (Fra/FDJ) 0:00



10. Salvatore Puccio (Ita/SKY) 0:00