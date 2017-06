Majka wint koninginnenrit in Ronde van Slovenië

Bewerkt door: Glenn Van Snick

17/06/17 - 16u19 Bron: Belga

© photo news.

Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) heeft vandaag de koninginnenrit in de Ronde van Slovenië op zijn naam gebracht. De Pool haalde in Rogla voor de Italiaan Giovianni Visconti (Movistar) en de Australiër Jack Haig (Orica-Scott). Hij is ook de nieuwe leider en telt acht seconden voorsprong op Visconti.