Portugees Goncalves slaat toe in koninginnenrit Ster ZLM Toer, De Plus tweede

Bewerkt door: MH

17/06/17 - 18u18 Bron: Belga

José Goncalves - archieffoto © TDW.

Jose Gonçalves (Katusha Alpecin) toonde zich vandaag de sterkste op de stuwdam van La Gileppe in de Ster ZLM Toer (cat. 2.1). De Portugees ontsnapte samen met Laurens De Plus op 30 kilometer uit een groepje met favorieten en hield de renner van Quick-Step Floors in de sprint achter zich. Gonçalves neemt ook de leiderstrui over van de Sloveen Primoz Roglic.