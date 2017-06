Heeft België er een (onverwachte) klimmer bij? "Mijn trainingsmaten begrepen het ook niet goed"

Bart Audoore in Spanje

17/06/17 - 10u56

Tiesj Benoot in Spanje. © photo news.

Een interview op 2.500 meter hoogte... Tiesj Benoot (23) scheert tegenwoordig hoge toppen, letterlijk en figuurlijk. Na zijn uitstekende passage in de Dauphiné, is hij nu op hoogtestage in de Sierra Nevada in Spanje. De ultieme voorbereiding op de Tour. "Collega's vragen me wanneer ik plots klimmer ben geworden."

© photo news.

Benoot verblijft nog tot woensdag in het Centro de Alto Rendimiento in de Sierra Nevada, een ruige bergketen in het achterland van Granada. Het sportcomplex van 22.000 vierkante meter ligt op 2.320 meter hoogte en wordt uitgebaat door de Spaanse overheid.



"Hier kan je altijd trainen. Vroeger ging ik op hoogtestage naar Livigno in Italië, maar in mei kan er nog sneeuw op de Stelvio liggen. Omdat de omstandigheden ideaal zijn, ben je hier nooit alleen." Op training komen we George Bennett en Robert Gesink van LottoNL-Jumbo en Hernandez van Movistar tegen. Benoot rijdt ook een stukje samen met Cataldo van Astana en Victor Etxebarria, een semiprof. De dagen voordien was ploegmaat Rafael Valls hier, net als Rafal Majka en Pawel Poljanski van Bora-Hansgrohe. Alejandro Valverde zit in een hotel vlakbij. "Ik heb al het meest opgetrokken met Luis Angel Maté van Cofidis", zegt Benoot. "Die leert me de streek kennen."



