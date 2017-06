Groenewegen toont andermaal zijn snelle benen in Ster ZLM Toer

XC

16/06/17 - 18u20 Bron: Belga

© photo news.

Dylan Groenewegen heeft zijn tweede overwinning beet in de Ster ZLM Toer (Ned/2.1). De Nederlander van LottoNL-Jumbo sprintte na 209,2 kilometer in Buchten sneller dan de Duitser André Greipel (Lotto Soudal) en zijn landgenoot Moreno Hofland (Lotto Soudal). Ploegmaat Primoz Roglic behoudt de leiderstrui.

In deze etappe, deels over enkele heuvels en het parcours van de Amstel Gold Race, toonden acht renners zich in de vroege vlucht: Mark McNally (Wanty-Groupe Gobert), Lukas Spengler (WB-Veranclassic-Aquaprotect), Twan van den Brand en Joey van Rhee (beiden Destil-Piels), Jasper Hamelink (Metec-TKH), Loïc Chetout (Cofidis) en onze landgenoten Daan Soete (Telenet) en Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise). Die laatste sprokkelde onderweg enkele punten voor de bergtrui.



Met Spengler en McNally werden de laatste vluchters opgeraapt op iets minder dan vier kilometer van het eind. De sprintvoorbereiding werd ingezet en Lotto Soudal en LottoNL-Jumbo brachten respectievelijk Greipel en Groenewegen, die ook gisteren al won, in stelling. De sprint werd nog ontsierd door een valpartij in het slot en het was Groenewegen die aan het langste eind trok, goed voor de derde zege op rij voor LottoNL-Jumbo na ook de winst in de proloog woensdag met Primoz Roglic.



Het is voor de Nederlander de vijfde zege van het seizoen na de ritzege van gisteren, de dubbele ritwinst in de Ronde van Noorwegen (BC) en een ritzege in de Ronde van Yorkshire (2.1).