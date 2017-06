Luka Mezgec scoort in eigen land en is nieuwe leider in Ronde van Slovenië

XC

Luka Mezgec heeft de tweede etappe in de Ronde van Slovenië gewonnen. De Sloveense sprinter van Orica-Scott was de snelste van een uitgedunde groep. De Italiaan Roberto Ferrari werd tweede, de Australiër Mark Renshaw derde. De etappe met start en aankomst in Ljubljana, 169,9 kilometer lang, werd in de finale geteisterd door regen en valpartijen.

De 28-jarige Mezgec, gisteren derde in de openingsrit, neemt ook de groene leiderstrui over van de Ier Sam Bennett.



Na 15 kilometer kreeg de vroege vlucht vorm met zeven renners: Andrea Vendrame, Anton Vorobyev, Ivan Santaromita, David Per, Enrico Salvador, Tomas Buchacek en Bruno Maltar. Maximaal gunde het peloton hen vijf minuten voorsprong, waarna de sprintersploegen de wedstrijd in handen namen.



Het tempo ging de hoogte in en op 15 kilometer van de aankomst werden de vluchters opgeraapt. De regen viel intussen met bakken uit de lucht en veroorzaakte heel wat valpartijen. In de slotkilometer kwam zo onder meer leider Bennett ten val en werden Mark Cavendish en nog enkele andere sprinters opgehouden. Mezgec bleef wel overeind. Hij zette van ver aan en haalde het met sprekend gemak, goed voor zijn eerste zege voor zijn werkgever Orica-Scott, waar hij sinds 2016 aan de slag is. Het is ook zijn eerste overwinning in de ronde van zijn land.