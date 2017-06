Indrukwekkende Spilak is heer en meester op Oostenrijkse gletsjer en wordt nieuwe leider

Dries Mombert

Simon Spilak heeft ouderwets uitgepakt in de Ronde van Zwitserland. De Sloveen van Katusha haalde de hamer boven in de etappe naar de Tiefenbachgletsjer en liet zijn concurrenten spartelen in de achtergrond. Leider Domenico Pozzovivo verloor minuten en verspeelde vanzelfsprekend zijn leiderstrui aan Spilak.

Door het moordende tempo van Katusha-luitenant Taaramae spatte de groep der favorieten met nog meer dan tien klimkilometers voor de kiezen helemaal uit elkaar. Leider Pozzovivo plaffoneerde al snel en kreeg een lel van ettelijke minuten om de oren. Ook andere favorieten als Kruijswijk en Frank hielden het vooraan vlug voor bekeken.



Taaramae bleef in opdracht van kopman Spilak doorstomen, tot enkel nog Dombrowski in het wiel van het Katusha-duo harkte. Toen de Est zich op de kant zette, ging zijn Sloveense kopman van wel heel erg ver solo. De winnaar van de Ronde van Zwitserland in 2015 keek niet meer achterom en liep stelselmatig uit op zijn voornaamste concurrenten.



Die zagen stuk voor stuk zwarte sneeuw, enkel Ion Izagirre kon aan het slot zijn betere ritme herwinnen. De Spanjaard naderden, maar Spilak bijbenen was uitgesloten. De renner van Bahrein Merida strandde op een dikke twintig seconden, Joe Dombrowski legde beslag op de derde plaats.

Uitslag rit 5: 1. Simon Spilak (Sln/KAT) 160,8 km in 3u58:36 (gem. 40,44 km/u)



2. Ion Izagirre (Spa/TBM) op 0:22



3. Joe Dombrowski (VSt/CDT) 0:36



4. Damiano Caruso (Ita/BMC) 01:04



5. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 01:04



6. Jan Hirt (Tsj/CCC) 01:07



7. Rein Taaramäe (Est/KAT) 01:33



8. Mikel Nieve (Spa/SKY) 01:47



9. Rui Costa (Por/UAD) 01:53



10. Pello Bilbao (Spa/AST) 02:40