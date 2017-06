Frederik Backaert blijft seizoen langer bij Wanty-Groupe Gobert

Eline Van Der Meulen

16/06/17 - 12u14 Bron: Belga

© TDW.

Frederik Backaert heeft zijn contract bij Wanty-Groupe Gobert met een jaar verlengd. De renner begint in 2018 aan zijn vijfde seizoen bij de Belgische procontinentale ploeg, zo is vandaag bekendgemaakt.

Backaert, 27, debuteerde in 2014 als prof. Hij vierde in 2016 zijn grootste succes met etappewinst in de Ronde van Oostenrijk. De renner uit Brakel staat begin juli aan de start van zijn eerste Ronde van Frankrijk.



"Ik wilde voor de Ronde van Frankrijk tekenen zodat ik mijn toekomst kon verzekeren en op die manier wat druk kon wegnemen", legt hij uit. "Dit verandert niets aan mijn motiviatie voor de Tour, waar ik me wil tonen! Sinds mijn aankomst bij de ploeg vier jaar geleden merk ik elk jaar progressie. Niet alleen budgettair, maar ook structureel. De ambiance is hier ook onophoudelijk verbeterd. Ik hoop van mijn kant elk jaar te groeien, zoals ik tot op heden steeds deed."



Backaert had ook contacten met andere teams. "Maar in een WorldTourploeg zou ik steeds voor een kopman moeten werken. Ik wil graag soms mijn eigen kans gaan", zegt de renner. "Ik wil me blijven toeleggen op de klassiekers, en misschien nog een grote ronde afwerken om mijn motor te vergroten. De ploeg heeft vertrouwen in mij. Dat zorgt voor motivatie én resultaten."