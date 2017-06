Elfstedenronde viert zondag eerste editie sinds 1989

SW

Zondag vindt voor het eerst sinds 1989 opnieuw een Elfstedenronde plaats. Achtentwintig jaar na de zege van Rudy Patry klinkt op 18 juni in Brugge het startschot voor een wedstrijd (met label 1.1) over 199,5 km met onderweg vijftien kasseizones.

De renners nemen om 10u15 op de Markt van Brugge de start. Van daaruit gaat het naar Oostkamp, Wingene, Tielt, Ardooie, Izegem, Roeselare, Staden, Diksmuide, Nieuwpoort, Ramskapelle, Middelkerke, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, De Haan en Zuienkerke om zo opnieuw Brugge aan te doen waar op de Buitenkruisvest nog eens twee plaatselijke ronden worden afgewerkt van elk 16,6 km.



Met Lotto-Soudal en Quick-Step Floors komen er twee WorldTourteams aan de start. Jens Debusschere maakt in Brugge zijn wederoptreden na zijn forfait voor de Ronde van Zwitserland wegens een rugblessure. Bij Quick-Step Floors is het uitkijken naar Dries Devenyns. Nog in het oog springende namen zijn die van de veldrijders Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Bondscoach Kevin De Weert komt met een nationale selectie aan de start.



Jens Keukeleire is als Bruggeling thuisrijder en krijgt in de ploeg onder meer Oliver Naesen en Edward Theuns mee als steun. "Het is de eerste keer dat er een wielerwedstrijd passeert voorbij mijn ouderlijk huis. Dat zal wel iets speciaals bij mij teweegbrengen", stelt de winnaar van de Ronde van België. "Ik hoop dat de koers dan al opengebroken is en dat ik de finale kan kleuren. Het parcours heeft geen geheimen voor mij. Ik heb de wegen van de Elfstedenronde al honderden keren opgereden. Met de Dauphiné in de benen is mijn vormpeil enkel maar gestegen. Deze wedstrijd is dan ook een volwaardig doel."



De aankomst wordt omstreeks 15u30 verwacht en de finale komt live op Sporza.



- deelnemende ploegen: Lotto-Soudal, Quick-Step Floors, nationale selectie België, nationale selectie Nederland, Sport Vlaanderen-Baloise, Veranda's Willems-Crelan, Wanty-Groupe Gobert, WB-Veranclassic, Beobank-Corendon, Cibel-Cebon, Marlux-Napoleon Games, Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, Tarteletto-Isorex, Leopard, Start-Vaxes, Differdanche-Losch



- kasseizones: Steenstraat Diksmuide (77 km), Dorpstraat Jabbeke (128 km), Kerkhofstraat Zuienkerke (141 km), Oosternieuwweg Zuienkerke (144 km), Doelhofstraat Zuienkerke (148 km), Dorpweg Zuienkerke (152 km), Vlamingendam Brugge (164 km), Braambergstraat Brugge (165 km), Langestraat Brugge (166 km), Kerkstraat Damme (173 km), Brieversweg Damme (177 km), Moerkerkse Steenweg Brugge (182 km), Kerkstraat Damme (188 km), Brieversweg Damme (192 km), Moerkerkse Steenweg Brugge (197 km)



- laatste tien winnaars:



1989: Rudy Patry



1988: Roger Illegems



1987: Jos Lammertink (Ned)



1974: Freddy Maertens



1973: Patrick Sercu



1972: Hubert Hutsebaut



1971: Harry van Leeuwen (Ned)



1970: Daniël Vanryckeghem



1969: Leo Duyndam (Ned)



1968: Roger Rosiers