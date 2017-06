Pozzovivo slaat dubbelslag in Zwitserland: ritzege en leiderstrui

XC

Domenico Pozzovivo heeft de bergrit tussen Locarno en La Punt naar zijn hand gezet. De Italiaan van AG2R reed op de slotklim weg in de groep der favorieten en kwam aan de top aansluiten bij vluchter Michael Woods. De Italiaan nam vervolgens meer risico's in de afzink en daalde naar de zege. Dankzij de bonificaties neemt hij de leiderstrui over van zijn landgenoot Damiano Caruso.

Op de slotklim, de Albulapas van 25 kilometer lang, was het voorin verbrokkeling troef. Bakelants was de laatste die Michael Woods kon vergezellen, maar nadien moest onze landgenoot zijn fiets parkeren. De Canadees van Cannondale-Drapac reed verder weg, terwijl Jan Hirt demarreerde uit de groep der favorieten. De Tsjech probeerde naar de kop van de koers te knallen, maar bleef hangen op 45 seconden van de sterke Woods.



Een halve minuut verderop werd Caruso voortdurend belaagd door zijn tegenstanders, maar de Italiaanse geletruidrager reageerde op alles wat bewoog. Door al die versnellingen werd Hirt opnieuw opgepeuzeld, en ook de voorgift van Woods slonk. Domenico Pozzovivo rook zijn kans en waagde de sprong naar de eenzame koploper. De Italiaan van AG2R kwam net aan de top aansluiten, de groep van Caruso volgde op 28 seconden.

Nagelbijtende finale Nadien volgde een afdaling van een dikke negen kilometer naar de aankomstplaats in La Punt, en daarin nam Pozzovivo duidelijk meer risico's. Hij daalde weg bij Woods en soleerde zo naar de zege. Dankzij de bonificaties nam hij meteen ook de leiderstrui over van landgenoot Caruso, en dat met slechts enkele honderdsten voorsprong. Uiteindelijk werd Woods in de achtergrond nog ingehaald en sprintte Rui Costa op korte afstand van de ritwinnaar naar de tweede plek, Ion Izagirre vervolledigde het podium.