Mountainbikers trokken naar het bos voor een rustig tochtje. Ze keerden terug met iets wat niet snel van hun netvlies zal verdwijnen...

TL

15/06/17 - 12u49

© kos.

video

We zagen mountainbikers al over hun stuur vliegen, wegvluchten voor een beer of aangevallen worden door een zwerm bijen. Maar wat een groepje Ierse mountainbikers meemaakte tijdens een tochtje in een bos, is vooralsnog 'du jamais vu'. Het groepje botste immers op...een vrijend stel.



Normaal zou zoiets niet meer zijn dan een legendarisch verhaal onder vrienden waar sommigen de wenkbrauwen bij fronsen, maar deze Ieren kunnen wel degelijk de bewijzen voorleggen. Een van de fietsers filmde het koppel immers met de camera die op zijn helm bevestigd stond. Aan de grappige reactie van de fietsers te horen, zullen ze het voorval alvast niet snel vergeten...