"Het meest chique criterium" gaat dit jaar niet door

Het wielercriterium 'Profronde van Lommel', dat normaal gezien zou plaatsvinden op woensdag 26 juli, gaat deze zomer niet door. Dat heeft de werkgroep in samenspraak met het AGB Sport en Recreatie Lommel dinsdagavond beslist. Het budget geraakt niet rond, waardoor de werkgroep genoodzaakt is om deze editie te annuleren.

"Een evenement van deze grootorde op poten zetten, kost heel veel geld", zegt Fons Haagdoren, voorzitter van de werkgroep. "We komen naar buiten als 'het meest chique criterium' met jaarlijks een uitstekend en exclusief VIP-gebeuren, een deelnemerslijst met absolute toppers en veel toeschouwers. We willen niet inboeten op de kwaliteit van het evenement. Maar we merken dat het elk jaar moeilijker is om de puzzel rond te krijgen en dit jaar lukt dat niet."



Burgemeester van Lommel, Peter Vanvelthoven (sp.a), vindt het jammer dat de Profronde niet doorgaat. "De Profronde van Lommel is een topevenement waar ik samen met nog heel veel mensen elk jaar naar uitkijk", aldus burgemeester Vanvelthoven. "Maar tegelijk zou het niet verantwoord zijn om het te organiseren, wetende dat je een groot verlies zou draaien."



De annulering van deze editie betekent echter niet het einde van de Profronde van Lommel. "Wij hebben de intentie om een voorjaarseditie te organiseren in 2018 en bekijken samen met de sponsors of ook daar het nodige enthousiasme aanwezig is," besluit Haagdoren.



Tijdens de vorige editie, op 27 juli 2016, sleepte Thomas De Gendt de overwinning in de wacht, voor Marcel Kittel en André Greipel.