Het niet onbesproken blazoen - besmeurd met "wegmoffelen van dopingstalen" - van ex-UCI-baas Verbruggen

Door: Mike De Beck

14/06/17 - 11u11

© belga.

Hij werd wel eens bestempeld als een van de meest invloedrijke Nederlandse sportbestuurders en toch ging de vannacht overleden Hein Verbruggen de laatste jaren vooral gebukt onder heel wat beschuldigingen. Niet moeilijk aangezien epo en bloedtransfusies schering en inslag waren toen de Nederlander tussen 1999 en 2005 nog de scepter zwaaide als UCI-voorzitter.

Wie Hein Verbruggen zegt, denkt ook meteen aan Lance Armstrong. In een periode waarin zowat het halve peloton experimenteerde met allerlei dopingproducten, bezondigde de Amerikaanse wielrenner zich ook aan verboden middelen. Met medeweten van Hein Verbruggen, zo werd gezegd. De vriendschap tussen de twee grote tenoren ging zelfs zo ver dat Verbruggen in 2001 tot twee keer toe 125.000 dollar op de rekening van de UCI kreeg gestort. "Om doping te bestrijden", was het motto van Armstrong. Maar enkele renners associeerden de donatie vooral met het verdwijnen van enkele dopingstalen van Armstrong. Iets wat Verbruggen steeds ontkende.