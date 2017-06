Warbasse wint verrassend eerste bergrit in Ronde van Zwitserland, Caruso nieuwe leider

Door: redactie

13/06/17 - 17u09

© kos.

Larry Warbasse (Aqua Blue Sport) heeft de vierde rit in de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. Als enige overblijver van de vlucht van de dag bleef hij op de stevige slotklim de grote klimmers voor. Damiano Caruso kwam als tweede over de meet en is de nieuwe leider.

Vandaag een etappe van Bern naar Vollars-sur-Ollon, een tocht van circa 150 kilometer recht door de Alpen. Na een vlakke aanloop stonden er twee cols op het programma: de Col des Mosses moest op 48 kilometer voor de eerste schifting zorgen, de slotklim naar Villars-sur-Ollon bepaalde de winnaar van de vierde rit in deze Ronde van Zwitserland. Lees ook

Speel mee met de Gouden Tour & WIN 100.000 euro aan prijzen!

Het duurde even, maar vier vluchters slaagden er toch in om zich tot de avonturiers van de dag te kronen. Lars Boom, Larry Warbasse, Antoine Duchesne en Nick van der Lijcke muisden er na twintig kilometer vandoor en fietsten een maximale voorsprong van bijna acht minuten bij elkaar. Tim Wellens probeerde nog de aansluiting te maken, maar kreeg de kloof niet gedicht. De kopgroep. © TDW.

Het was wachten tot de eerste klim van de dag, de Col des Mosses, voor wat suspens. Boom - die zijn zinnen op de gele leiderstrui had gezet - haakte af -, Van der Lijke kwam als eerste boven en komt daardoor op één schamel puntje van bergleider Lasse Norman Hansen. Intussen kromp het peloton minuutje per minuutje de voorsprong van de drie leiders in, met een voorgift van vier minuten begon de kopgroep aan de slotklim.

Op die slothelling moesten Duchesne en Van der Lijcke al snel lossen, waardoor de Amerikaan Warbasse op z'n eentje de berg van tien kilometer en met een gemiddelde stijgingspercentage van 7,9 procent bedwong. In het peloton bepaalde Van Garderen het tempo, enkel Frank, Pozzovivo, Spilak, Caruso en Soler konden volgen. Onder meer Dumoulin en Kruiswijk moesten passen.