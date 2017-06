Marianne Vos moet streep trekken door Nederlands kampioenschap en Giro

XC

Geen Marianne Vos op het Nederlands kampioenschap of in de Giro. Dat meldt haar team WM3 op Twitter. De Nederlandse moet afhaken door haar blessure.

Vos brak vorige week haar sleutelbeen na een valpartij in de Ovo Energy Women's Tour, dat gebeurde in volle finale van de derde etappe. Ze stond op dat moment tweede in het algemeen klassement. Vos kan daardoor het Nederlands kampioenschap (van 21 tot 24 jun) en de Giro - die ze won in 2011, 2012 en 2014 - (30 juni - 9 juli) niet rijden. Hoe lang het herstel gaat duren, is nog niet bekend.