Geblesseerde Thomas De Gendt komt niet aan de start in slotrit: "Het is mooi geweest in deze Dauphiné"

10/06/17 - 19u39 Bron: ANP

Thomas De Gendt slaat de slotrit van het Critérium du Dauphiné over. De dertigjarige renner van Lotto Soudal, die een groot deel van de week in de gele leiderstrui reed, heeft last van een ontsteking aan zijn rechterpols. In overleg met de ploegleiding besloot De Gendt vandaag niet meer op zijn fiets te stappen voor de laatste etappe.

"Mijn rechterpols is al sinds vrijdag gezwollen", klinkt het bij De Gendt. De kinesist behandelde de ontsteking al met warmtecompressen, maar het is beter dat ik de slotrit aan mij laat voorbijgaan. De ontsteking is de derde dag begonnen, waarschijnlijk toen ik door de tijdrithouding een andere positie aannam op het stuur. Met verder te koersen is het alleen maar achteruit gegaan."



"Theoretisch kon ik de bergtrui nog pakken, ook al was de kloof met Bouwman heel groot, maar dan moest ik mee zitten in de ontsnapping van de dag. Ik neem nu beter een extra dag rust met het BK tijdrijden in Chimay in het vooruitzicht. Dat is al over anderhalve week. Het is mooi geweest in deze Dauphiné met een ritzege en vijf dagen de gele trui. Nu is het belangrijkste dat ik topfit aan de start verschijn van de Tour in Düsseldorf."