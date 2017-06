Roy triomfeert in voorlaatste rit van OVO Energy Women's Tour

XC

Sarah Roy (Orica-Scott) heeft de voorlaatste rit in de Women's Tour (GBr/WT) gewonnen. De Australische versloeg de Luxemburgse Christine Majerus (Boels-Dolmans) in een sprint met twee in Derbyshire. De Canadese Leah Kirchmann (Sunweb) vervolledigde het podium. Katarzyna Niewiadoma (WM3) behoudt haar leiderstrui.

Marianne Vos kwam niet meer aan de start van de voorlaatste rit door een breuk in het sleutelbeen na haar dubbele valpartij. In de koninginnenrit moest geklommen worden en dus brak het peloton al vroeg in de wedstrijd in stukken. Na de beklimming van de Middleton Top telde de kopgroep 40 rensters met de belangrijkste uitdagers voor het klassement.



Na de klim sloop het trio Leah Kirchmann, Sarah Roy en Shara Gillow weg. Zij pakten snel een voorsprong van zo'n twee minuten. Wat later probeerde Elisabeth Deignan de oversteek te maken, zij kreeg gezelschap van drie andere rensters: Ashleigh Moolman, Elisa Longo Borghini en de leidster in de stand Niewiadoma.



Finaal sloten nog andere rensters aan bij het achtervolgende trio en kwam de leiderstrui van Niewiadoma in gevaar toen de Luxemburgse Majerus wel de sprong naar voren kon maken. Virtueel verloor de Poolse de leiderstrui, maar in het slot zette ze de scheve situatie recht en de voorsprong van de vluchters zakte.



Op drie kilometer van het eind trok Majerus in de aanval vooraan, maar keerde Roy nog terug en toonde ze zich in de sprint de sterkste. Het peloton met Niewiadoma finishte uiteindelijk op 22 seconden. Ze telt nog 1:25 voorsprong op Majerus en 1:36 op Kirchmann. Met enkel nog een criterium van 88,2 km in Londen op het programma lijkt de eindzege zo goed als binnen voor de Poolse.