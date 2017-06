Froome gelooft niet meer in eindzege Dauphiné: "Porte is op dit moment beter"

Marc Ghyselinck

10/06/17 - 16u20

© TDW.

Chris Froome verloor nog een keer 23 seconden op Richie Porte. Zijn achterstand op de Australiër bedraagt nu 1:02. Dat maakt hij morgen in de korte, maar felle slotrit van Albertville naar Plateau de Solaison (115 kilometer) wellicht niet meer goed, zegt Froome. "Of er moesten ongelukken gebeuren." Froome, drie keer winnaar van de Dauphiné, moest Porte laten gaan in de laatste kilometers op weg naar de finish op Alpe d'Huez. "Het was een zware dag. Ik had gewoon de benen niet. Ik betaal wellicht de prijs voor de rit vrijdag op de Mont du Chat."



"Het wordt nu erg moeilijk voor mij om de Dauphiné nog te winnen. Porte is in uitstekende vorm. Hij klimt zeer goed en reed een sterke tijdrit." Was het al tijd voor conclusies? Stilaan wel, weet Froome. "Ik wist dat ik nog wat werk te doen had in functie van de Tour, voor ik aan de Dauphiné begon. Deze week van koersen is precies wat ik nodig had om het racegevoel en de racefitheid terug te krijgen. Want veel heb ik dit jaar nog niet gekoerst."



"Ik ben hier gekomen om mezelf te testen en te weten waar ik sta. Ik geloof dat ik het antwoord nu wel ken. En ik weet ook waar de anderen staan. Op dit moment is alleen Richie Porte beter dan ik."