Kennaugh zegeviert op Alpe d'Huez, sterke Porte neemt extra tijd op Froome

Peter Kennaugh heeft de koninginnenrit van de Dauphiné gewonnen. De 27-jarige Brit van Team Sky liet op Alpe d'Huez zijn landgenoot en medevluchter Ben Swift achter. Jelle Vanendert zat ook mee voorin en klauterde naar de vierde plek. Richie Porte reed op de slotklim weg van de kleppers, enkel Jakob Fuglsang kon in het spoor van de geletruidrager blijven. De Australiër verstevigt zo zijn leiderstrui, Christopher Froome volgt als tweede op meer dan een minuut in het klassement.

Vandaag stonden er zes beklimmingen op het menu, waarvan drie cols in de finale. Eerst wachtte de Côte de Garçin (tweede categorie). Voor de slotklim naar Alpe d'Huez moest de Col de Sarenne bedwongen worden, een loodzware helling van 15,3 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,9 procent. Zeventien renners schreven het koersverhaal, daarbij twee landgenoten: Thomas Degand en Jelle Vanendert. Ook bergkoning Koen Bouwman was wederom mee, waardoor hij zijn voorsprong in het bergklassement op De Gendt en co aanzienlijk vergrootte. Intussen spatte de kopgroep uit elkaar, voorin bleven enkel nog Peter Kennaugh, Delio Fernández, Jesús Herrada, Ben Swift, Diego Ulissi en Jelle Vanendert over.

Bardet voert nummertje op, Porte pakt extra tijd

In het peloton was Romain Bardet de eerste grote naam die stevig op de pedalen ging staan. De Fransman ging op zoek naar Andrew Talansky, die eerder de sprong naar voren probeerde te maken. De grote groep werd op de Col de Sarenne serieus uitgedund, terwijl Ben Swift in de kopgroep indruk maakte. De Britse spierbundel van Bahrein-Merida kwam samen met zijn landgenoot Peter Kennaugh boven op de top van de beklimming van buiten categorie. Vanendert volgde op een halve minuut.



Op de slotklim ging Peter Kennaugh er alleen vandoor en soleerde vervolgens naar de zege. De verbluffende Ben Swift werd tweede op dertien seconden. Bardet kwam nog aansluiten bij Vanendert en co, maar de Fransman moest vrede nemen met een vijfde plek. Jesús Herrada vervolledigde het podium, onze landgenoot van Lotto Soudal eindigde op de vierde stek. In de achtergrond reed Richie Porte weg in de groep der favorieten, enkel Jakob Fuglsang kon de sterke Australiër volgen. De geletruidrager nam zo weer extra tijd op zijn concurrenten. Froome volgt als tweede op één minuut en twee seconden in het klassement. De Deen Jakob Fuglsang is derde op 1:15.