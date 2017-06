Naesen: "overwinning door de neus geboord", ploegleider Lavenue: "sorry Oliver"

MARC GHYSELINCK

Achtste in de eerste Alpenrit van de Dauphiné. Oliver Naesen (26) finishte net voor de tweevoudige Spaanse Tourwinnaar Alberto Contador. Dat is niks om zich over te schamen. Maar blij was Naesen evenmin. "Ik had hier kunnen winnen."

Twee kilometer voor de top van de Mont du Chat was het nog maar. Oliver Naesen was de enige die overbleef van een ontsnapping van zes renners en Naesen had een geweldige dag. Maar tegen de echte klimmers als Fabio Aru, Chris Froome of Richie Porte was het voor de Belg een ongelijke strijd.



Neen, deze zesde rit in de Dauphiné zou Naesen niet winnen. Twee kilometer voor de top reed Aru hem voorbij, dan Froome en Porte, en dan ook nog Jakob Fuglsang. Het had nochtans gekund, zei Naesen. Als hij maar groen licht had gekregen van zijn ploegleider Vincent Lavenu. Als Naesen wat meer zijn deel van het werk had kunnen doen in de lange aanloop naar de Mont du Chat, zodat de zes vluchters met een grotere voorsprong aan de beklimming waren begonnen.



Maar zo ging het niet. "Ik mocht niet rijden in de ontsnapping", zei Naesen. Zijn AG2R-ploeg zette alles op Romain Bardet. Die had net als Naesen aan Lavenu gezegd dat hij geweldige benen had. Lavenu verkoos naar Bardet en niet naar Naesen te luisteren. Omdat Bardet vorig jaar tweede werd in de Tour. Omdat de etappe finishte vlakbij de 'service course' van AG2R. Omdat Bardet de Mont du Chat als zijn broekzak kent. Soit, Bardet was er niet bij toen Naesen door de grote mannen gegrepen werd. Zijn Franse kopman werd gewogen en te licht bevonden. Bardet werd zevende, Naesen finishte achtste. Frustrerend, zei de Belg.



"Ik had hier kunnen winnen vandaag. Het was zo'n dag waarop een vroege ontsnapping nog een keer een kans maakte. Ik had het gezegd tegen Lavenu: als we voorop kunnen blijven, dan win ik of Serge Pauwels. In de plaats daarvan kreeg ik te horen dat ik niet meer mocht meewerken in de vlucht. Ik snap het wel. Bardet is de kopman. Maar op die manier zie ik wel de overwinning door mijn neus geboord."



