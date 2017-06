Geen bisnummer voor Roelandts in proloog Zwitserland: "Ik hoop dat mijn piek nu rond BK ligt"

Bart Fieremans

10/06/17 - 19u36

© belga.

Vorg jaar stuntte Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal) nog met een tweede plek in de proloog van de Ronde van Zwitserland - nota bene op één seconde van Fabian Cancellara - maar dit jaar moest hij met minder vrede nemen. Roelandts finishte als 22ste op 20 seconden van Rohan Dennis. "Het parcours van vorig jaar lag me iets beter", verklaart hij: "Het verschil is ook: toen had ik een superdag, nu een goeie dag. Mijn tijd is niet slecht. Vorig jaar had ik nog de Giro en een hoogtestage achter de rug, en lag mijn piek in Zwitserland. Nu heb ik nog wat meer koersritme nodig. Ik hoop dat mijn piek rond het BK ligt."



Van de Belgische deelnemers in Zwitserland klokte Yves Lampaert in de proloog de snelste tijd. Hij legde de afstand van 6 km in Cham af in 6:39, als veertiende van het pak en vijftien seconden achter Dennis: "Ik reed een schone proloog, maar viel op het einde wat stil. Ik heb met een '58' gereden, misschien had ik voor een '56' moeten gekozen hebben. Dat ik beste Belg ben, wil niet veel zeggen. Er starten hier ook niet zoveel Belgen. De tijd van Dennis is wel straf. Als je dat kunt, ben je goed in vorm."