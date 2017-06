Greg Van Avermaet: "Wil hier na zeven jaar eindelijk eens rit winnen"

Bart Fieremans

Greg Van Avermaet heeft de Ronde van Zwitserland afgetrapt met een 63ste tijd in de vlakke proloog van 6 km in Cham: "Geen supertijd, maar ook niet slecht", vindt Van Avermaet, die met BMC wel de ritzege mocht vieren. Ploegmaats Rohan Dennis en Stefan Küng klokten als nummer één en twee af in de proloog.

De olympisch kampioen is vertrouwd met de Ronde van Zwitserland als aanloop naar de Tour de France, maar in het verleden kon hij er zelden brokken maken. "Ik heb de Ronde van Zwitserland al zeven keer gereden, en ik won nog nooit een rit of droeg nooit de leiderstrui. Dat zegt genoeg hoe moeilijk het is. De leiderstrui is ook nu niet echt mijn ambitie, maar eens een rit winnen zou mooi zijn." Bij zijn vorige deelnames haalde Van Avermaet twee keer het podium: een derde plaats in de zesde rit in 2010 en een derde plek in de vierde rit van 2015.



Over de proloog vandaag had Van Avermaet zich niet veel illusies gemaakt. Hij finishte als 63ste dertig seconden achter zijn ploegmaat Rohan Dennis: "Mijn tijd is niks speciaals. Niet super, maar ook niet slecht. Het is geen superparcours voor mij. Je moet teveel echt in het zadel blijven zitten in een tijdritpositie. Ik moet het meer hebben van recht te zitten. De echte specialisten zijn in het voordeel. Op het laatst moet je ook zowat 65 km/u per uur rijden. Ik voelde dat ik rap reed, maar niet rap genoeg voor een supertijd." Lees ook Rohan Dennis blaast tegenstand weg in proloog en is eerste leider in Zwitserland

