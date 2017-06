Vanendert (vierde) vecht voor laatste Tourplaatsje

Marc Ghyselinck in Frankrijk

Het was nog niet de Jelle Vanendert van de grote dagen. Niet de renner die in de Tour van 2011 de Pyreneeënrit met aankomst op Plateau de Beille won. Dan is vierde worden op Alpe d'Huez in de Dauphiné toch hetzelfde niet. Maar wie weet is het de opstap naar meer.

Jelle Vanendert wil graag nog een keer de Tour rijden. Dat heeft hij aan de ploeg duidelijk gemaakt. Dat is ook waar hij de voorbije maanden naartoe heeft gewerkt, zegt hij.



Het lijkt erop alsof er maar één plaats meer in te vullen is bij Lotto. Greipel, Benoot, Wellens, De Gendt, Sieberg, Bak, Hansen en Gallopin lijken zekerheden. Vanendert ligt in de weegschaal met Wallays en Roelandts.



Een beslissing over wie de laatste spot invult is nog niet gevallen. Niet voor de Ronde van Zwitserland is gereden.



Nog minstens één week moet Vanendert geduld hebben. In afwachting toonde hij zaterdag nog een keer waartoe hij in staat is. Vanendert ging mee in een lange vlucht en kwam op de top van Alpe d'Huez als vierde boven, op 1:13 van de Britse ritwinnaar Peter Kennaugh.



"Dat is niet slecht gedaan, denk ik", zegt Vanendert. "Het was moeilijk in te schatten hoe de conditie van sommige jongens nog is na zeven dagen koersen. Die van mij is niet zo slecht. Ik heb toch twee dagen hard moeten werken om de trui van Thomas De Gendt te verdedigen."



Vanendert hoopte niettemin op de ritzege, maar miste de goede vlucht van Kennaugh en Ben Swift. "Het is een gemiste kans. Vanuit een ontsnapping is het altijd moeilijk om het af te maken met een etappezege."



En de Tour dan? Hoe zit het daarmee? Vanendert: "Ik hoop dat ik op de shortlist kom. Dat was toch een beetje de bedoeling vandaag. Niet dat ik mij daar erg druk in maak. Ik wil heel graag naar de Tour. Maar als dat niet zo is, dan zal ik mij daarbij neerleggen."



"Ik weet niet hoeveel plaatsen er nog zijn. De ploeg zal nu zoeken naar een bepaald type renner om de laatste plaatsen in te vullen. Als ze vinden dat André Greipel nog iemand erbij moet hebben, dan gaan ze niet aan mij denken omdat ik nu goed in vorm ben. In een sprinttrein speel ik geen rol van betekenis. Ik kom dan beter tot mijn recht in andere koersen zoals de TRW. Ik zal niet op tafel slaan om een plaats in de Tourploeg te krijgen. Ze weten dat ik graag wil. Meer kan ik niet doen. Stel dat ik gewonnen had vandaag, dan was er wellicht geen discussie meer."