Fuglsang haalt zijn slag thuis na prangende millimetersprint, De Gendt laat leiderstrui aan Porte

Dries Mombert

9/06/17 - 16u17

Jakob Fuglsang heeft de zesde etappe in de Dauphiné binnengehaald. De Deen van Astana toonde zich een uitstekende luitenant op de Mont du Chat en zette in een prangend sprintje met Richie Porte en Chris Froome de overwinning naar zijn hand. Thomas de Gendt verloor minuten en verspeelde zijn leiderstrui aan de Australiër Richie Porte.

Aru woekert met krachten, Fuglsang wint millimetersprint

En dat deed het ook. Terwijl Naesen vooraan als laatste zijn liedje uitzong, stak oude rot Valverde het vuur aan de lont. De Spanjaard kreeg evenwel al snel een counter om de oren van Fabio Aru. De jonge Italiaan plaatste de ene versnelling na de andere en had met ploegmaat Jakob Fuglsang even tevoren ook een luitenant vooruit gestuurd.



De Deen vertolkte zijn rol prima, maar kon niet verhinderen dat Tourfavorieten Chris Froome en Richie Porte de Italiaan weer bij de lurven grepen in een vervaarlijke afdaling. Andere favorieten Contador, Valverde en Bardet volgden op een kleine minuut.



Froome leek in een spannende afzink even op weg naar de zege, maar in het dal kwamen de vier koplopers opnieuw samen. Het resultaat was een prangende slotsprint waarin vooral Fuglsang en Porte sterk aan elkaar gewaagd leken.



De finishfoto wees uiteindelijk de Deen van Astana als winnaar aan, Porte mag zich dan weer troosten met de gele trui. Thomas de Gendt verloor enkele minuten en is na deze etappe helaas leider af.