Bijltjesdag in Dauphiné: landgenoot Van Genechten vervoegt rijtje opgaves

Dries Mombert

9/06/17 - 14u44

© afp.

Jonas Van Genechten is vandaag ook niet meer vertrokken in de zesde etappe van de Dauphiné. De renner van Cofidis koerste de voorbije weken heel wat kilometers bij elkaar en is te vermoeid. Van Genechten is overigens in goed gezelschap, want ook een vijftal andere renners kneep de remmen dicht.