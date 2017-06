BMC start met kopman Caruso en Greg Van Avermaet in Ronde van Zwitserland

Eline Van Der Meulen

7/06/17 - 11u37 Bron: Belga

© TDW.

Greg Van Avermaet is de enige Belg in de achtkoppige selectie van BMC voor de Ronde van Zwitserland (WorldTour). De Italiaan Damiano Caruso wordt de leider van het team in de negendaagse rittenkoers, die zaterdag (10 juni) begint.

"Damiano Caruso is onze kopman voor het klassement. We geloven in hem en hij heeft zijn zinnen al een tijdje op deze race gezet", legt sportief directeur Jackson Stewart uit. "We willen het ook goed doen in de tijdritten met onze specialisten Rohan Dennis en Stefan Küng."



Greg Van Avermaet hervatte vorige week in de Ronde van Luxemburg (2.BC) de competitie na zijn uitstekend voorjaar waarin hij Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix op zijn naam schreef. De olympisch kampioen trok de lijn in Luxemburg meteen door en won twee ritten en het eindklassement.



De Ronde van Zwitserland is dit jaar toe aan de 81e editie. In 2016 ging de eindzege naar de Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana).



Selectie BMC



Damiano Caruso (Ita), Rohan Dennis (Aus), Martin Elmiger (Zwi), Stefan Küng (Zwi), Daniel Oss (Ita), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet, Tejay van Garderen (VSt)