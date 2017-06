Dumoulin en Sunweb verlengen hun succesrecept tot eind 2021

Dries Mombert

6/06/17 - 17u01

Tom Dumoulin, de winnaar van de Giro d'Italia, heeft zijn contract bij wielerploeg Sunweb met drie jaar verlengd. Zijn verbintenis met het Duitse team liep oorspronkelijk af in 2018, maar loopt nu dus door tot aan het eind van het seizoen in 2021.

De 26-jarige Dumoulin is door zijn rondesuccessen uitgegroeid tot de belangrijkste renner in de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Sunweb, vorig jaar nog Giant-Alpecin, ontwikkelde zich de afgelopen jaren in het zog van de Nederlandse allrounder van sprintersploeg tot een team dat zich vooral richt op de klassementen.



Tijdens de voorbije Ronde van Italië zorgde Dumoulin voor het grootste succes uit de geschiedenis van de wielerploeg door als eindwinnaar Milaan binnen te rijden. In 2015 werd de Nederlander al eens zesde in de Ronde van Spanje.