Edward Theuns moet Dauphiné verlaten

Door: redactie

5/06/17 - 20u16

Archiefbeeld. © TDW.

De Dauphiné zit er vroeger dan verwacht op voor Edward Theuns. De renner van Trek-Segafredo kwam bijna een halfuur na winnaar Arnaud Démare over de finish in Arlanc, buiten tijd. Bijgevolg is de Franse rittenkoers voorbij voor de Gentenaar.

Maar liefst 100 kilometer lang fietste Theuns in zijn eentje, vlak voor de bezemwagen. "En op 20 km van het eind had ik dan ook nog eens een lekke band", deed hij zijn verhaal uit de doeken. "Dan finish ik uiteindelijk enkele minuten over de tijdslimiet. Dat is balen natuurlijk."



Theuns is niet ziek. "Neen, maar ik denk dat het gewoon 'op' is, mijn lichaam kan niet meer", klonk het teleurgesteld. "Eind april ging ik opnieuw onder het mes om de bouten en vijzen uit mijn rug te halen, ijzerwerk dat er nog in zat door mijn val in de Tour van vorig jaar. Daarna nam ik twee weken rust, trainde ik twee weken goed in Spanje en reed ik de Ronde van België."



Daar kwam hij al in de eerste rit zwaar ten val in de sprint. "Die val deed er natuurlijk geen goed aan. Ik heb doorgebeten en die ronde uitgereden, maar ik denk dat het nu allemaal een beetje zijn tol eist. Ik denk dat ik gewoon te veel hebben willen doen om terug te keren, dat mijn lichaam niet klaar was om zo snel na een operatie zoveel te trainen en te koersen. Ik weet het niet, dat moet wellicht de verklaring zijn. Ik voelde dat ik in de Ronde van België niet 100 procent was. Maar dat is ook normaal, na een periode van rust, die operatie en dan die val. Maar ik bleef de moed er de voorbije weken in houden en wilde graag naar de Dauphiné. In de etappe van zondag had ik het al lastig, vandaag was een dieptepunt. Het is de eerste keer ooit dat ik buiten tijd finish in een koers. Dat is mentaal wel even slikken, maar ik moet de knop omdraaien. We gaan nu analyseren wat er aan de hand is, een oplossing zoeken en dan nieuwe doelen stellen."



De hoop op een tweede deelname aan de Tour is intussen wel bijna vervlogen. "Tja, die droom om Alberto bij te staan, mee met de ploeg en Contador te strijden voor het klassement moet ik opbergen. Ik had dat zo graag gedaan, maar ik moet realistisch zijn. De Tour komt heel dichtbij en deze vorm zal op drie weken tijd niet enorm verbeteren. De ploeg wil ook met de sterkste renners naar de Tour en dat begrijp ik. Ik hoor daar momenteel niet bij. Helaas", besloot Theuns.



Theuns is al de tweede landgenoot die de Dauphiné moet verlaten. Maandagochtend kwam Tosh Van der Sande niet meer aan de start wegens ziekte.