Cavendish maakt rentree in Ronde van Slovenië

XC

5/06/17 - 12u21 Bron: cyclingnews

© TDW.

Mark Cavendish zal zich in de Ronde van Slovenië klaarstomen voor de Tour de France. De 32-jarige spurtbom van Dimension Data kwam sinds Milaan-Sanremo niet meer in actie, aangezien de Brit sukkelt met klierkoorts.

"Cavendish is nog altijd aan het herstellen, daarom start hij niet in de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland", vertelde ploegleider Roger Hammond aan Cyclingnews. "We weten niet wanneer hij helemaal in orde zal zijn, iedereen recupereert anders van klierkoorts. We spelen dus geen spelletjes."



De 'Manx Express' rijdt dus wel van donderdag 15 tot en met zondag 18 juni de Ronde van Slovenië, daarna volgt het Brits kampioenschap. Cavendish hoeft niet noodzakelijk veel te koersen voor de Tour, zo blijkt. Vorig jaar won hij vier ritten in de Ronde van Frankrijk, en dat met amper twee wedstrijddagen in juni.