Zico Waeytens na spannende ontknoping Hammer Series: "Ook zonder Dumoulin is Sunweb geen kleine ploeg"

Door: Bart Fieremans

4/06/17 - 21u07

Van l naar r: Walscheid, Timmer, Waeytens en Kaemna. © photo news.

HAMMER SERIES De Hammer Series kon zich geen spannender scenario dromen als onknoping van de allereerste editie. Sunweb wist in de allesbeslissende ploegentijdrit over de eindzege nog een kloof van 32 seconden op leider Sky te dichten, maar legde het uiteindelijk toch nog af in de sprint aan de meet.

Zico Waeytens tijdens de Hammer Climb. © photo news.

Sunweb klokte wel de snelste tijd van alle ploegen in het derde onderdeel en wint zo de Hammer Chase, maar Team Sky mocht de eindzege over de drie dagen vieren. Zico Waeytens maakte voor Sunweb deel uit van het vijftal dat vandaag in de Hammer Chase de jacht inzette op Team Sky. Op een dikke drie kilometer van de meet had Sunweb de kloof van 32 seconden gedicht. Erop en erover, dacht Sunweb, maar Team Sky bleef in de slipstream om op hun beurt in de laatste kilometer er weer over te vlammen. Uiteindelijk draaide het uit op een excentrieke sprint, omdat de tijd van de vierde renner per ploeg telde. Een fotofinish hoefde niet: Team Sky had zijn vier schaapjes duidelijk sneller op het droge.



Waeytens vond dat Sunweb het in de finale niet zo slim gespeeld had: "We hadden gewoon achter Team Sky moeten blijven. Ik snap niet waarom we er voorbij gingen. 'Ze' zaten ons op te jagen om er voorbij te gaan, daardoor heeft Team Sky wel gebruik gemaakt van de 'draft' (mindere luchtweerstand, red) achter ons. Maar we moeten ook durven toegeven dat Sky sterker was. Zij zaten op het einde frisser, wij hadden al het gat moeten toerijden. Bij mij zat er toch niks meer op in de sprint, en bij mijn ploegmaats ook niet veel meer."