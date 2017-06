De Gendt voert wéér groots nummer op: vrijbuiter slaat dubbelslag in Dauphiné

Door: redactie

4/06/17 - 15u02

© afp.

video Thomas De Gendt heeft de heuvelachtige eerste rit in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De 30-jarige vrijbuiter van Lotto was de beste van een zevenkoppige vroege vlucht na een pittige etappe van 170 kilometer met start en aankomst in Saint-Etienne. De Oost-Vlaming is meteen ook de eerste leider in het klassement.

Na een indrukwekkende minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen in Londen trok het peloton zich op gang in de straten van Saint-Etienne. Het duurde aanvankelijk even vooraleer enkele renners konden ontsnappen uit het peloton, maar na ruim twintig kilometer kregen zeven renners dan toch een vrijgeleide.



Een van de renners was Thomas De Gendt. De 30-jarige renner van Lotto-Soudal, niet voor het eerst in zijn carrière in de aanval, kreeg het gezelschap van Axel Domont (AG2R), Angel Madrazo, Delio Fernandez (allebei Delko Marseille), Antonio Nibali (Bahrain Merida), Silvio Herklotz (Bora-Hansgrohe) en Romain Sicard (Direct Energie). En de koplopers leken elkaar wel te vinden, want hun voorsprong groeide al snel tot ruim 5 minuten.



De Gendt sprokkelde onderweg gretig de bergpunten en de Oost-Vlaming gaf ook de beste indruk van de koplopers. Op de Côte de Rochetaillée, een pittige klim die drie keer moest worden bedwongen, deed De Gendt zijn metgezellen een paar keer flink pijn en op acht kilometer van de streep ging onze landgenoot er alleen van door. Domont, de laatste renner die zich in het achterwiel van De Gendt had kunnen nestelen, zag de Belg vertrekken en die keek niet meer om. Met 48 seconden voorsprong op Domont reed De Gendt uiteindelijk over de streep in Saint-Etienne. De eerste gele leiderstrui is voor hem.