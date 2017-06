Dauphiné start met minuut stile na nieuwe aanslagen in Londen: "Het is schrikwekkend"

Door: redactie

4/06/17 - 12u31 Bron: Belga

Fromme, Kennaugh en Rowe staan op de eerste rij. Achter hen herkent u onder anderen Oliver Naesen. © afp.

In Saint-Etienne is rond 10u30 de eerste etappe van de Dauphiné op gang getrokken. Naar aanleiding van de terreuraanslagen in Londen werd vooraf een minuut stilte in acht genomen om de slachtoffers te herdenken.

Ook de Brit Chris Froome sprak voor de start kort naar aanleiding van de aanslag in Londen. "Het is schrikwekkend", zei hij "en andermaal raakt het heel veel mensen. Dit gebeurt helaas iets te vaak dezer dagen. Ik betuig, samen ook met iedereen van Team Sky, mijn medeleven aan iedereen die door deze aanslag is geraakt."



Sinds de aanslag met een vrachtwagen op de Promenade d'Anglais in Nice vorig jaar zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt in Franse koersen. Grote betonblokken versperren vaak de toegangswegen, zoals we ook zagen in Parijs-Nice van dit jaar, zodat vrachtwagens niet kunnen inrijden op het parcours. Opvallend, in Saint-Etienne waren het grote bussen die de weg versperden. "Het is een beschermingsmaatregel", aldus een lokale politie-agent. "Ook voor de aanslag van zaterdag in Londen was dit al gepland."