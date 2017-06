Sep Vanmarcke na Hammer Sprint: "Ik kom als eerste over de meet, maar beetje stom dat ik niet win"

Bart Fieremans

3/06/17

Wen er maar aan: Sep Vanmarcke (Cannondale-Drapac) kwam in de sprintkoers over 99 kilometer na acht lokale rondes in Sittard met acht sprinten als eerste over de meet, maar won het event niet. Zo kan dat nu eenmaal in de Hammer Series, die het beste team bekroont. Collectief stak Trek-Segafredo er vandaag in de sprint bovenuit, ook Jasper Stuyven droeg stevig aan het puntentotaal bij. Over de klimkoers gisteren en de sprintkoers samen staat Sunweb aan de leiding. Zij start morgen als eerste in de allesbeslissende ploegentijdrit. De andere ploegen moeten met een tijdsverschil naargelang hun positie achtervolgen.

Vanmarcke wist niet goed zich welke houding te geven toen hij na 99 als eerste over de meet kwam: "Ik stak niet echt mijn handen in de lucht en kon niet echt euforisch zijn, want onze ploeg wint niet. Dat is een beetje raar of stom. Het klinkt misschien wat egoïstisch, maar ik heb liever nog zelf een individuele winnaar. Maar goed, deze wedstrijd is helemaal anders. Voor mezelf en voor de ploeg heb ik toch een goede sprintkoers gereden."



Zeg dat wel. Behalve de laatste sprint, die dubbele punten voor Cannondale-Drapac opleverde, had Vanmarcke ook de eerste sprint gewonnen in een rechtstreeks duel met Jasper Stuyven van Trek-Segafredo. Lees ook Stuyven wint met Trek-Segafredo Hammer Sprint: 'Perfect collectief'



